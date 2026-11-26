i Roboterarm für die Fabrik der Zukunft pixabay.com Fabrik der Zukunft Siemens plant komplett KI-gesteuerte Fabriken Der deutsche Konzern will ganze Fabriken autonom betreiben. KI-Agenten sollen von der Planung bis zur Qualitätskontrolle alles übernehmen. Von Technik Heute 26.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine kurzfristige Bestellung kann für einen Betrieb schnell zur Herausforderung werden. Etwa wenn ein Getränkehersteller für das Weihnachtsgeschäft einen Auftrag über zwei zusätzliche Sorten erhält. Andere Flaschen, neue Etiketten und abweichende Zutaten müssen besorgt werden - und die Produktionszeit ist begrenzt.

Was überschaubar klingt, löst auf dem Shopfloor eine komplexe Kettenreaktion aus. Produktionspläne müssen geändert, Materialbestände geprüft, Maschinenkapazitäten bewertet und Automatisierungsprogramme angepasst werden. Genau hier setzt Siemens mit seiner neuen KI-Strategie an.

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Wie die Computerwoche berichtet, will Siemens künftig komplette Fabriken autonom betreiben. Der entscheidende Unterschied zu bisherigen KI-Lösungen ist der ganzheitliche Ansatz: Statt einzelne Maschinen effizienter zu machen, sollen komplette Workflows abgedeckt werden - von der Auftragserteilung über die Produktionsplanung bis zur Ausführung und Qualitätskontrolle.

KI als digitaler Dirigent

Im Gegensatz zu starren Automatisierungsketten soll eine selbstlernende Produktion entstehen. Die KI übernimmt dabei die Rolle eines digitalen Dirigenten: Sie stimmt Auftragsplanung, Materialtransport und Anlagensteuerung in Millisekunden aufeinander ab und optimiert die Abläufe laufend selbstständig.

Siemens investiert mehr als 200 Millionen Euro in einen hochmodernen Neubau am Standort Amberg. Bis zum Jahr 2030 soll dort eine Fabrik entstehen, die nicht nur digitalisiert ist, sondern durch den massiven Einsatz von künstlicher Intelligenz weitgehend autonom agiert.

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Trotz des hohen Automatisierungsgrades will Siemens die rund 2.400 Mitarbeiter aktiv in den digitalen Wandel einbinden. Umfassende Weiterbildungsprogramme sollen sie auf neue Aufgaben vorbereiten - künftig sollen sie eher als Systemüberwacher und KI-Moderatoren agieren, statt als klassische Fließbandarbeiter.