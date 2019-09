Sigmund Jähn – der erste Deutsche im All ist tot

Der Weltraumpionier Sigmund Jähn ist gestorben. Er starb am Samstag im Alter von 82 Jahren. Er war der erste Deutsche im All.

Der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn ist tot. Wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Sonntag mitteilte, verstarb er am Samstag im Alter von 82 Jahren."Mit Sigmund Jähn verliert die deutsche Raumfahrt einen weltweit anerkannten Kosmonauten, Wissenschaftler und Ingenieur", teilte Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzender des DLR, mit.Der Deutsche war am 26. August 1978 mit der Rakete "Sojus 31" vom russischen Raumfahrtzentrum Baikonur aus gestartet. Er war sieben Tage, 20 Stunden und 49 Minuten im All.Sigmund Jähn war in der DDR ein Volksheld. Er blieb aber trotz seines Ruhmes bescheiden und wurde auch gerade deshalb verehrt.