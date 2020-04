Neuer Silbermond-Song entstand im Kleiderkasten

Die deutsche Band hat verraten, welche Umstände sie in Krisenzeiten bei der Aufnahme ihres neuen Liedes meistern mussten.

Kleiderschrank wird zum Tonstudio

"Machen wir das Beste draus" lautet nicht nur der Titel des neuen Silbermond-Songs, der vor ein paar Tagen erschienen ist, sondern dürfte auch die Devise bei der Aufnahme gewesen sein. In einem Radio-Interview mit dem Sender MDR Jump hat Frontfrau Stefanie Kloß (35) einen humorvollen Einblick in die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte gegeben.Aufgrund der momentan vorherrschenden Pandemie-Situation mussten alle Musiker das Lied separat von ihren jeweiligen Behausungen aus einspielen. Um beim Gesangsteil das bestmögliche Ergebnis zu bekommen, hatte der Gitarrist der Band Thomas Stolle (36) eine recht eigenwillige Idee: "Thomas will natürlich dann trotzdem soundmäßig das Beste aus der Situation rausholen und meinte dann, im Kleiderschrank wäre der beste Sound", erzählt die Sängerin im Radio-Talk. Doch damit sei die größte Herausforderung noch nicht gemeistert gewesen: Auch Stefanies zweijähriger Sohn, den die Musikerin zusammen mit Thomas Stolle hat, wollte unterhalten werden. So sei jede Sekunde genutzt worden, um "das Beste" aus der Situation zu machen.Silbermond, die seit ihrer Gründung 1998 zu den erfolgreichsten deutschen Pop-Bands zählen, geben mit ihrem neuen Lied ihre persönliche Antwort auf die Corona-Krise. Dabei zeigen sie in ihrem dazu gehörenden Videoclip nicht nur ihre improvisierten Home-Tonstudios und Eindrücke von verwaisten Straßen und Plätzen, sondern schenken vor allem mit dem Text von "Machen wir das Beste draus" neue Hoffnung und zeigen Bilder von Menschen, die alle in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten.