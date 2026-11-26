i Loredana und Silvia Wollny haben Streit. IMAGO/Gartner; Instagram Sender zeigt keine Folgen Rassismus-Eklat bei den Wollnys – jetzt spricht Silvia Die Wollny-Mama reagiert auf die schweren Anschuldigungen ihrer Tochter Loredana und deren Ehemann. RTLzwei stoppt vorerst neue Folgen. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 08:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Silvia Wollny (61) kämpft gegen die Rassismusvorwürfe ihrer Tochter Loredana (22) und deren Ehemann Servet Özbek. Die 61-Jährige hat nun ihre Anwälte eingeschaltet und weist die Anschuldigungen entschieden zurück.

Auslöser des Streits ist ein Video, das das Paar am Wochenende in sozialen Netzwerken veröffentlicht hat. Darin spielen sie Sprachnachrichten ab, die angeblich von Silvia Wollny stammen sollen.

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Wie gala.de meldet, hat die Anwaltskanzlei Brost Claßen am Dienstagabend eine Presseerklärung veröffentlicht. Darin heißt es: "Unsere Mandantin lehnt jede Form von Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung grundlegend ab. Derartige Unterstellungen entbehren jeder Grundlage und widersprechen der gesamten Lebenshaltung unserer Mandantin."

Anwälte sprechen von gezielter Schädigung

Die Anwälte werfen dem Paar vor, die Nachrichten bewusst aus dem Zusammenhang gerissen zu präsentieren. Dies geschehe "ganz offensichtlich bewusst und zielgerichtet", um Silvia Wollny öffentlich zu schädigen und unter Druck zu setzen. Laut der Kanzlei hat YouTube bereits ein Video wegen Rechtsverstößen gelöscht.

RTLzwei zieht Konsequenzen

Der Sender RTLzwei hat bereits reagiert und verkündet, vorerst keine neuen Folgen der Dokusoap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" mehr zu zeigen. "Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst", erklärte der Sender.

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In einem Video-Statement bei der "Bild"-Zeitung betonte Silvia Wollny: "Ich bin keine Rassistin." Sie habe auf etwas reagiert, auf das sie nicht so hätte reagieren müssen. "Mir tut es von Herzen leid, dass sich da draußen viele Menschen angesprochen gefühlt haben, aber es ist ganz einfach nicht so", so die 61-Jährige.