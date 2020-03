Silvio Berlusconi verlässt Freundin (34) für Jüngere

Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi und seine Freundin Francesca Pascale (34) haben sich getrennt. Der 83-Jährige verlässt Pascale für eine 30-Jährige.

Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi und seine langjährige Freundin Francesca Pascale gehen fortan getrennte Wege."Es gibt keine romantische Beziehung, und sie sind kein Paar", heißt es am Mittwoch in der Zeitung "Il Giornale", die sich auf eine Pressemitteilung von Berlusconis Büro beruft.Trotz der Trennung bestehe zwischen den beiden weiter "eine tiefe Beziehung und Freundschaft", heißt es weiter. Der 83-Jährige und Pascale waren ein Jahrzehnt lang ein Paar.Doch von Liebeskummer ist bei Silvio Berlusconi nichts zu spüren, stattdessen soll er bereits eine neue Frau an seiner Seite haben.Laut der Wochenzeitschrift "Diva e Donna" soll Italiens Ex-Premier mit der 30-jährigen Forza-Abgeordnete Marta Fascina zusammen sein.Nach einem Artikel der Wochenzeitung, in dem Berlusconi zusammen mit Fascina zu sehen ist, verbreitete sich die Nachricht über eine angebliche Trennung von Pascale wie ein Lauffeuer.Berlusconis Büro musste auf die Gerüchte daraufhin schnell reagieren und bestätigte das Liebes-Aus.