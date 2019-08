Simmering-Mord: U-Haft über 17-Jährigen verhängt

Im Fall des Mordes an einem 57-Jährigen ist über den 17-jährigen Tatverdächtigen die Untersuchungshaft verhängt worden.

Mordalarm in der Mühlsanergasse

In Wien-Simmering wurde am Dienstag die Leiche eines 57-Jährigen gefunden, nachdem sich ein 17-Jähriger bei der Polizei gemeldet hatte. Der 17-Jährige gestand die Bluttat. Am Donnerstag wurde über den Tatverdächtigen die Untersuchungshaft verhängt, wieerfuhr.Die genauen Hintergründe und Umstände des Mordes sind nach wie vor unklar. Täter und Opfer waren aber bereits einige Zeit befreundet. Der Jugendliche war jedoch bereits seit längerem in psychologischer Betreuung. Seinem Psychologen gestand er auch als erstes die Tat. Erst danach verständigte er die Polizei.Bei dem Opfer handelt es sich um einen bekannten Fanclub-Chef von Austria Wien. Er war in der Szene bekannt. Der Verein würdigte sein Engagement in einem Facebook-Posting , nachdem die Identität des Toten bekannt wurde. (hos)