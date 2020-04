Erkennst du diesen Fake-Simpsons-Star?

Homer macht Sport? Das kann nicht stimmen! Tut es auch nicht. Dieser Sportstar hat sich ohne Erlaubnis bei den Simpsons eingeschlichen.

Eigentlich kann sie nichts dafür: Lindsey Vonn gibt's seit neuestem in Gelb und sogar ihr heißgeliebter Hund Lucy darf bei Homer Simpson auf den Teppich.Leider wird die Folge, in der Lindsey dem faulen Schlemmermaul Homer Simpson ein paar Muskeln antrainiert, nie ausgestrahlt werden.Wie Lindsay in den Kommentaren verrät, hat ein Fan sie als Einwohnerin von Springfield verewigt. Sie fand das Bild so witzig, dass sie es mit der Welt teilte.Man soll die Hoffnung aber nicht aufgeben: Von Katy Perry bis Stephen Hawking gibt es in jeder Staffel unzählige Gaststars. Lindseys Auftritt in Geld könnte also noch kommen.Und anders als bei Richard Lugner Opernball-Einladung sagt sie dann hoffentlich zu.