Sind die Menschen im Lkw erfroren?

Ein 25-jähriger Lastwagenfahrer wurde östlich von London festgenommen. In seinem Container wurden mehrere Leichen, darunter die eines Teenagers, entdeckt.

Wie berichtet, wurden am Mittwoch 39 Leichen in einem Lastwagen in einem Industriegebiet östlich von London entdeckt. Der 25-jährige Fahrer aus Nordirland wurde wegen Mordverdachts festgenommen.Ersten Erkenntnissen zufolge war der Lastwagen am Samstag in Holyhead, Wales, angekommen. Ursprünglich soll er aus Bulgarien kommen, was der bulgarische Außenminister bislang jedoch nicht bestätigt hat. Die Leichen seien in dem Container-Auflieger gefunden worden. Unter den Toten sei ein Teenager.Möglicherweise handelt es sich um einen Kühltransporter, wie "The Sun" berichtet. Im Inneren des Containers könnten laut Experten Temperaturen von bis zu minus 25 Grad geherrscht haben. Unter solchen Umständen wären die Menschen darin wohl schnell zu Tode gekommen. Die Bedingungen in diesem dunklen Lastwagen müssten "absolut schrecklich" gewesen sein, sagt der Vorstandsvorsitzende eines Transportunternehmens."Wir sind dabei, die Opfer zu identifizieren, aber ich gehe davon aus, dass das länger dauern könnte", sagte der Polizeibeamte Andrew Mariner. Auch, ob es sich um Flüchtlinge handelt, ist derzeit noch unklar.Die Polizei sprach von einer "Tragödie". Wer die Rettungskräfte alarmiert hatte, war zunächst nicht bekannt. Der Fundort des Containers wurde weiträumig abgeriegelt.