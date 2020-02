Sind Rita Ora und Rafferty Law noch ein Paar?

Die britische Pop-Sängerin soll ihre Romanze mit Rafferty Law, dem 23-jährigen Sohn von Jude Law, auf Eis gelegt haben.

Die beiden Stars hatten sich vor drei Monaten am Set des "Oliver Twist"-Remakes "Twist" kennengelernt, wo es sofort zwischen ihnen gefunkt habe."Rita hat sich wirklich super mit Raff am Set verstanden und sie hatten eine tolle Chemie", verrät ein Insider gegenüber der Zeitung 'The Sun'. "Sie kamen sich näher, als sie beide in London arbeiteten, obwohl sie einfach jeden Tag so nahmen, wie er kam. Sie hatten es nicht eilig, irgendetwas ein Label aufzudrücken oder es zu schnell angehen zu lassen".Räumliche Distanz soll nun jedoch dazu geführt haben, dass der Kontakt langsam abgebrochen sei. Die 29-Jährige hält sich gerade in Los Angeles auf, während ihr Ex-Lover in London weilt. "Rita hat so viel Zeit außer Landes verbracht und sie reden nicht mehr so viel wie früher - ganz zu schweigen davon, dass sie keine Dinge machen, die Paare normal tun, wenn sie zusammen sind", erklärt der Vertraute. Es sei jedoch gut möglich, dass die einstigen Turteltauben wieder zueinander finden. "Die Dinge liegen auf Eis, bis sie wieder im gleichen Land sind. Vielleicht kommen sie wieder zusammen. Aber im Moment sind sie eher Freunde".