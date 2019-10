Thailands König entzieht seiner Geliebten alle Titel

Wegen "Illoyalität gegenüber dem König" hat Thailands König Maha Vajiralongkorn seiner Geliebten Sineenat alle ihre Titel entzogen.

Der früheren Krankenschwester Sineenat Wongvajirapakdi wird "Illoyalität gegenüber dem König" vorgeworfen. Daher wurden ihr nun sämtliche Titel entzogen.Die Geliebte des thailändischen Königs Maha Vajiralongkorn darf daher nicht mehr länger den Titel "Chao Khun Phra" (Königliche Gemahlin) führen.Die 34-Jährige hatte den Titel erst am 67. Geburtstag des Königs am 28. Juli 2019 erhalten. Die näheren Hintergründe zu den Vorwürfen sind vorerst nicht bekannt.Es war das erste Mal seit fast einem Jahrhundert, dass sich ein thailändischer König offiziell zu einer Geliebten bekannte. Das sorgte in Thailand für mächtig Wirbel.