Singapur-Ehepaar als 2-millionste Mozart-Gäste

Zum ersten Mal in Wien und schon einen Empfang durch einen Stadtrat: Li Li Teo und Chun Yew Wong aus Singapur wurden heute als Jubiläumsgäste im Mozarthaus begrüßt.

Eine große Überraschung für ein asiatisches Ehepaar gab es am Freitag Vormittag: Beim Eintritt in das Mozarthaus Vienna in der Domgasse 5 (City) liefen die Touristen aus Singapur Li Li Teo und Ehemann Chun Yew Wong direkt in die Arme von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ), Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer und Mozarthaus Vienna-Geschäftsführer Gerhard Vitek. Und das aus gutem Grund: Das Pärchen ist der zweimillionste Gast im Mozarthaus und wurde daher mit besonderer Freude empfangen.Das Ehepaar aus Singapur ist zum ersten Mal in Wien auf Urlaub. Sie seien große Mozart-Fans, daher sei ein Stopp im Mozarthaus Vienna natürlich ein Muss, um mehr über Mozart und seine Welt zu erfahren, erzählen die Jubiläumsbesucher. Die Überraschung machte den Besuch im Museum umso schöner."Ich freue mich ganz besonders, dass wir mittlerweile bereits den zweimillionsten Gast im Mozarthaus Vienna begrüßen konnten. Nirgendwo sonst in Wien kann man das Leben, das Werk und die Zeit, in der Mozart lebte, besser erforschen als hier. Das Mozarthaus Vienna ist seit mittlerweile 13 Jahren ein Fixpunkt in der Wiener Museumslandschaft und ein wichtiger Faktor für den Tourismus in der Stadt", freute sich Hanke.Chun Yew Wong und seine Frau Li Li Teo wurden anschließend von Mozarthaus Vienna-Geschäftsführer Gerhard Vitek persönlich durch das Museum geführt und erhielten als zweimillionster Gast neben einer spannenden Museumsführung auch ein Mozarthaus Vienna-Geschenkspackage bestehend aus zahlreichen Goodies aus dem Mozarthaus Vienna Shop.Das Mozarthaus Vienna zählt zu den ehrgeizigsten Kulturprojekten der Wien Holding. Das in Privatbesitz stehende Gebäude war in den 1990er Jahren zusehends verfallen. Im Vorfeld des Mozartjahres erhielt die Wien Holding von der Stadt Wien den Auftrag, das Haus zu sanieren und rund um Mozarts Wohnung, die kuratorisch vom Wien Museum betreut wird, ein neues Mozartzentrum einzurichten. Das Projekt wurde in nur 14 Monaten Bauzeit als PPP-Modell realisiert. Eröffnet wurde das Mozarthaus Vienna pünktlich zu Mozarts 250. Geburtstag im Jahr 2006. Seitdem verzeichnet das Museum stetig wachsende Besucherzahlen."Im Vorjahr konnte das Mozarthaus Vienna mit rund 202.000 Besuchern – das entspricht einer fantastischen Steigerung von rund 14 Prozent – einen neuen Besucherrekord aufstellen. Ich freue mich, dass sich dieser Trend auch im Jahr 2019 fortsetzt, wie die Besucherzahlen des ersten Halbjahres zeigen. Von Jänner bis Juni konnten heuer bereits über 97.000 Gäste begrüßt werden, was ein Plus von knapp 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet", so Gollowitzer.Der Erfolg zeige, dass sich das Publikum nach wie vor von Kunst und Kultur begeistern lasse. Die Strahlkraft des Musikgenies locke auch viele Touristinnen und Touristen in das Mozarthaus Vienna, wie zum Beispiel auch das Ehepaar aus Singapur, das heute zum zweimillionsten Gast des Museums gekürt wurde.Rund 95 Prozent der Besucher kommen aus dem Ausland. Um der Internationalität Rechnung zu tragen, stehen Audioguides in 13 verschiedenen Sprachen zur Verfügung, darunter auch Japanisch und Russisch. Für Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren wird ein eigener Audioguide ebenfalls in mehreren Sprachen angeboten.Gleich hinter dem Stephansdom befindet sich die einzige bis heute erhaltene Wiener Wohnung Mozarts, in der der Komponist von 1784 bis 1787 geradezu herrschaftlich logierte. An keinem anderen Ort hat das Musikgenie mehr Musik komponiert als hier: zahlreiche kammermusikalische Werke und vor allem die weltberühmte Oper "Die Hochzeit des Figaro" sind hier entstanden.Eine umfassende Präsentation führt Mozartfans jeder Altersstufe auf eine Zeitreise in Mozart's Welt. Zusätzlich zur Mozartwohnung gewinnt der Besucher auf drei Ausstellungsebenen Einblick in Leben und Werk des Musikgenies. Im Mittelpunkt stehen die Wiener Jahre des Komponisten, die den Höhepunkt seines Schaffens darstellen.Derzeit beschäftigt sich die aktuelle Sonderausstellung "Mozart: Reisender in Europa", eine Ausstellung des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien im Mozarthaus Vienna, mit den vielen Reisen des Musikgenies."Im Mozarthaus Vienna kann man Mozart und seine Musik spüren und fühlen. Nirgendwo sonst in Wien kann man dem Musikgenie so nah sein wie im Mozarthaus Vienna", so Direktor Vitek.Das Mozarthaus Vienna ist ein Museum der Wien Holding und ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 11 Euro, der ermäßigte Preis beträgt 9 Euro.(lok)