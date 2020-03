Sittich-Pärchen in Mödling auf der Straße "entsorgt"

Am Wochenende entdeckte eine Frau zwei Nymphensittiche in Mödling auf der Straße. Jemand hatte sie offenbar einfach mitsamt Käfig ausgesetzt.

Ein offenbar ungewolltes Nymphensittich-Pärchen wurde am Wochenende dreist in Mödling auf der Straße ausgesetzt. "Die Besitzer waren der Tiere anscheinend überdrüssig und stellten die Ziervögel im Käfig in einer Wohngegend ab. Die aktuelle Situation macht diese Tat noch unmenschlicher und verwerflicher als sonst", heißt es in einer Aussendung des Wiener Tierschutzvereins.Eine Passantin hatte die beiden Ziervögel entdeckt und umgehend zum WTV nach Vösendorf gebracht. Dort wurden die Sittiche - es handelt sich um ein Männchen und ein Weibchen - tierärztlich untersucht. „Hänsel" und „Gretel" haben bis auf den Stress dem sie durch die „Entsorgung" ausgesetzt waren, keine gesundheitlichen Schäden davongetragen und sind nun im WTV-Kleintierhaus untergebracht, wo sie liebevoll betreut werden.Der WTV bittet um Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Lage keine Angaben zur Vergabe der Tiere gemacht werden können. Aus Sicherheitsgründen ist der WTV aktuell für externe Besucher nicht zugänglich, die Tiervergabe bis auf weiteres ausgesetzt.