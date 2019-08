Vor 1 h Sitz-Verbot auf Spanischer Treppe: 400 € Strafe droht

Bild: Kein Anbieter/Karl Schöndorfer, picturedesk.com

Strenge Regeln für Touristen in Rom: Besucher dürfen ab sofort nicht mehr auf der spanischen Treppe sitzen. Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 400 Euro.