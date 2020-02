SJ-Chefin Herr landet Netz-Hit mit Kritik an Glyphosat

Am Montag stellte die rote Umweltsprecherin Julia Herr ein Video mit herber Kritik an der ÖVP und am immer noch nicht durchgesetzten Glyphosatverbot online.

Ein Video von Julia Herr geht derzeit auf Facebook viral. Die Umweltsprecherin der SPÖ und SJ-Vorsitzende stellte am Montag ein Video online, in dem sie die Situation rund um das bereits zwei Mal im Parlament beschlossene, aber immer noch nicht gültige Glyphosatverbot aus ihrer Sicht schildert. In nicht einmal 24 Stunden wurde das Video bereits tausendfach geteilt und über 70.000 Mal angesehen.Im 6:30-minütigen Clip mit dem Titel "Die ÖVP verarscht das Parlament" kritisiert Herr das abblockende Verhalten der zuständigen Türkisen und fürchtet, dass man das Verbot solange hinauszögern will, bis es erst gar nicht mehr durchgesetzt wird. Denn im Regierungsprogramm wird das Glyphosatverbot nicht erwähnt.Die Schuld dafür, dass der nötige Gesetzesentwurf immer noch nicht übermittelt wurde, sieht Herr bei der neuen Regierung: "Weil die ÖVP es offensichtlich nicht machen will, weil sie da einfach dagegen ist und weil sich die Grünen da einfach nicht durchgesetzt haben." Sie will, dass nun von der Öffentlichkeit Druck erzeugt und der laut Studien krebserregende Unkrautvernichter verboten wird.Der Grund, warum das doppelt beschlossene Gesetz noch nicht in Kraft ist, ist unter anderem ein Formalfehler, der nach dem ersten Beschluss passierte (man hatte ein fertiges Gesetz anstatt eines Entwurfs an die EU geschickt). Bei beiden Beschlüssen wurde die ÖVP von den anderen Parlamentsparteien kollektiv überstimmt.