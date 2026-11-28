i Drogen-Beichte und Disqualifikation nach Missbrauchsvorwurf: ESC-Vorentscheid-Saison 2027 beginnt skandalös ESC; Instagram "Unethisches Verhalten" Drogen-Beichte und Rauswurf – Skandal bei "ESC" Eine estnische Kandidatin gesteht Drogenvergangenheit, eine ukrainische Band wird wegen schwerer Vorwürfe gegen einen Musiker disqualifiziert. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch vor dem eigentlichen Wettbewerb sorgen gleich zwei Skandale für Aufregung bei den Vorbereitungen zum Eurovision Song Contest 2027 in Burgas. In Estland und der Ukraine werden die Vorentscheide von erschütternden Enthüllungen überschattet.

Die estnische Sängerin Laura Põldvere, die bereits 2005 als Teil der Girlband Suntribe und 2017 beim ESC antrat, hat öffentlich eingestanden, früher kokainabhängig gewesen zu sein. Die 36-Jährige erklärte, mittlerweile sei sie clean und bereue ihre Drogenvergangenheit.

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Wie ESC kompakt berichtet, kam die Beichte überraschend. Der estnische Vorentscheid-Organisator reagierte verständnisvoll und betonte: "Wir versuchen, sie auf diesem Weg in jeder Hinsicht zu unterstützen. Ich persönlich finde, dass man Menschen immer eine zweite Chance geben sollte."

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Ukrainische Band nach Missbrauchsvorwürfen raus

Weniger glimpflich endete es für die ukrainische Band SPOKUSY. Der Sender Suspilne disqualifizierte die Gruppe nach einem Sonder-Meeting. Grund: Gegen Gitarrist Ihor Cherepanov wurden schwere Vorwürfe laut. Er soll Minderjährige belästigt und versucht haben, diese sexuell zu missbrauchen.

Die Regularien des ukrainischen Senders verlangen "kein unethisches Verhalten seitens des Teilnehmers während des Auswahlverfahrens sowie in der Vergangenheit". Dagegen habe der Musiker verstoßen.

ESC 2027 findet in Bulgarien statt

Der Eurovision Song Contest 2027 wird im bulgarischen Burgas ausgetragen. Für den ukrainischen Vorentscheid Vidbir hatten sich insgesamt 217 Acts beworben, von denen 18 in die engere Auswahl kamen. Der estnische Vorentscheid Eesti Laul läuft trotz des Drogen-Geständnisses planmäßig weiter.