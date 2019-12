Ski-Pleite! Nur ein einziges Mal waren wir schlechter

Platz 19 von Matthias Mayer im Riesentorlauf von Beaver Creek war das zweitschlechteste Ergebnis für Österreich aller Zeiten in dieser Disziplin.

Tommy Ford gewann sensationell den Heim-Riesentorlauf in Beaver Creek. Um 80 Hundertstel hängte der Lokalmatador Henrik Kristoffersen ab, bestätigte nach Platz vier in Sölden seine bestechende Form.Für Österreich setzte es eine richtige Ski-Watsche. Matthias Mayer, eigentlich ein Speed-Spezialist, war als 19. der Beste. Roland Leitinger wurde 21.Marcel Hirscher in der Ski-Pension, Manuel Feller im Spital in Innsbruck – alles schön und gut, aber in der schwächsten Disziplin ging den ÖSV-Herren in den USA so richtig die Luft. Es setzte das schlechteste Ergebnis seit 27 Jahren, das zweitschlechteste aller Zeiten.Nur 1992 beim Riesenslalom in Kranjska Gora schnitt Rot-weiß-rot noch schlechter ab. Damals wurde Hubert Strolz als "Bester" 22.Kurios: Unser Bester, Matthias Mayer, war dennoch zufrieden. Kein Wunder: Als Speed-Spezialist sammelt er heuer auch im Riesentorlauf fleißig Punkte. "Mir taugt das Skifahren einfach derzeit." Im Gesamtweltcup liegt Mayer auf Platz eins.