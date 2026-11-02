i Skid Row haben mit Justin Sargent (ganz links) einen neuen Frorntmann. Facebook / Carl Timpone Musical-Sänger übernimmt Mikro "Won't get fooled again"! Skid Row haben neuen Sänger Nach langer Suche hat Skid Row mit Justin Sargent einen neuen Frontmann gefunden. Der frühere Musical-Star soll frischen Wind in die Band bringen. Von Jochen Dobnik 02.11.2026, 20:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die US-Glam-Metal-Band Skid Row ("18 and Life", "I Remember You", "Youth Gone Wild") hat nach einer längeren Suche einen neuen Sänger gefunden.

Der Broadway-Schauspieler und Musiker Justin Sargent übernimmt ab sofort das Mikrofon der bekannten Formation.

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Nachdem Erik Grönwall im Jahr 2024 seinen Rücktritt erklärt hatte, war die Position des Sängers vakant geblieben. Lediglich Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale sprang im Frühjahr und Sommer kurzfristig ein, entschied sich aber gegen einen dauerhaften Einstieg.

Wie der "Metal Hammer" berichtet, ist die Entscheidung nun gefallen: Justin Sargent wurde als neuer Frontmann präsentiert und stellte sich gleich mit einem Cover von The Who "Won’t Get Fooled Again" vor.

Band freut sich über neues Kapitel

In einem offiziellen Statement der Band heißt es: "Frisches Blut, selbe Attitüde. Nach mehr als zwei Jahren der weltweiten Suche nach ihrem nächsten Frontmann haben Skid Row ihn im selben Bundesstaat gefunden, in dem auch die Band geboren wurde … New Jersey! Willkommen bei Skid Row, Justin Sargent!"

Die Gruppe bedankte sich zudem bei allen Bewerbern: "Die Band spricht allen, die sich getraut haben, vorzusingen, großen Respekt aus. Es gibt da draußen einige verdammt coole Sänger!"

Sargent freut sich auf die neue Aufgabe

Sargent selbst äußerte sich ebenfalls: "Ich halte das schon eine Weile geheim, aber jetzt freue ich mich sehr, endlich bekanntzugeben, dass ich offiziell der neue Lead-Sänger der legendären Skid Row bin!"

Er bedankte sich bei Familie und Bandkollegen: "Mama, Papa, danke, dass ihr mich in der Kirche Daltreys, Plants und Mercurys erzogen habt. Rachel, Snake, Scotti und Rob – danke, dass ihr mich in die Familie aufnehmt und mir euer Vermächtnis anvertraut. Die letzten paar Monate waren surreal, und ich kann es kaum erwarten, zu teilen, woran wir gearbeitet haben."

An die Skid Row-Fans: "Ich weiß, was euch diese Songs bedeuten. Sie bedeuten mir auch viel, und ich gebe ihnen alles! Ich kann es kaum erwarten, da rauszugehen und richtig abzureißen. Das nächste Kapitel beginnt jetzt!", so der 41-Jährige.

Sargent ist auf der Bühne kein Unbekannter. Er hat bereits in mehreren Musical-Produktionen mitgewirkt, darunter als Peter Parker in 'Spiderman: Turn Off The Dark', als Drew in 'Rock Of Ages' und in 'Bonnie & Clyde'.