16.02.2020 12:02 Skifahrerin überlebte 80-Meter-Sturz

Quelle: Bergrettung Obertraun

Am Samstag war eine Skifahrerin (26) aus Wien vom Krippenstein in Obertraun (Bez. Gmunden) 80 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie überlebte leicht verletzt.