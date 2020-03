Skifahrer prügeln sich auf Parkplatz

Handfester Streit am Nassfeld in Kärnten: Eine Gruppe kroatischer Skifahrer geriet mit Deutschen in Streit. Dann flogen die Fäuste, zwei Personen wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Am Freitagabend ist es auf dem Parkplatz der Nassfelder Millenniumsbahn in Tröpolach zu einem Streit zwischen einer kroatischen und einer deutschen Skifahrergruppe gekommen, die mit zwei Verletzten geendet hat.Gegen 20.30 Uhr gerieten laut "orf.at" die beiden Skifahrergruppen auf dem Parkplatz am Fuß des Skigebiets Nassfeld in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung griffen die Kroaten die Gruppe der Deutschen an.Dabei wurden zwei Deutsche unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Villach gebracht. Die Beschuldigten wurden am Samstag mit Hilfe eines Dolmetschers einvernommen.Eine entsprechende Anzeige wegen Körperverletzung geht an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt.