Skorpion-Alarm in Linzer Mehrparteienhaus

Die Tierrettung OÖ wurde vergangenes Wochenende nach Linz gerufen. Ein Skorpion machte das Stiegenhaus eines Wohnhauses unsicher.

"Ein auch für uns nicht alltägliches Tier mussten wir heute Abend am Bindermichl Linz abholen. Dieser Skorpion war in einem Mehrparteienhaus im Stiegenhaus unterwegs", schrieb die Tierrettung OÖ am Wochenende auf Facebook. Dazu wurden Fotos des Tieres gepostet.Ein Bewohner des Hauses hatte den Skorpion entdeckt. "Als wir ankamen hatte der Herr das Tier bereits in einem Schraubglas eingefangen gehabt", erzählt eine Mitarbeiterin der Tierrettung OÖ gegenüberVier bis fünf Zentimeter groß ist der Skorpion, ist damit noch ein Jungtier. Wie er ins Stiegenhaus gekommen war, ist nicht sicher, er könnte aber möglicherweise im Bereich der Sockelleiste aus der Mauer gekrochen sein.Ob es sich um ein heimisches oder importiertes Tier handelt, soll ein Spezialist klären. Zu dem wurde der Skorpion anschließend gebracht. Weil es ein Fundtier ist, wird es erstmals 30 Tage dort behalten. Danach entscheidet sich, ob es in der Natur freigelassen wird, oder (wenn sich kein Besitzer meldet) beim Spezialisten bleibt.