StartseiteLifeTechnik
Smart Home Haustürschloss mit Sicherheitskontrolle
Smart Home Haustürschloss mit Sicherheitskontrolle
pixabay.com
Digitale Sicherheit

Smart Locks: So schützt du dein Türschloss

Digitale Türschlösser sind praktisch, aber nicht unknackbar. Experten erklären, wo die Schwachstellen liegen und wie du dich schützen kannst.
Technik Heute
Von Technik Heute
20.09.2026, 15:38
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Smart Locks machen den klassischen Schlüssel überflüssig und lassen sich bequem per App steuern. Doch wie nahezu jedes netzwerkfähige Gerät bieten auch vernetzte Türschlösser keinen absoluten Schutz vor Hackerangriffen.

5.000 Dropbox-Konten gehackt: Lenovo ist schuld

Je nach Modell kommunizieren die Geräte via Bluetooth, WLAN, Thread, ZigBee oder über einen Cloud-Server. Moderne Smart Locks verschlüsseln diese Verbindung zwar, wodurch das Abfangen oder Manipulieren der übertragenen Daten erschwert wird - unmöglich ist ein Angriff aber nicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie Computer Bild unter Berufung auf smarthomeassistent.de berichtet, entstehen Sicherheitsprobleme meist nicht durch das Türschloss selbst. Vielmehr sind schwache Passwörter, nicht durchgeführte Firmware-Updates oder ein unzureichender Schutz des Smartphones die größten Risikofaktoren.

KI bringt Firmen bei der Sicherheit an ihre Grenzen

So machst du dein Smart Lock sicherer

Besonders leichtes Spiel haben Cyberkriminelle, wenn Nutzer ein einfach zu knackendes Passwort wählen, dasselbe Passwort mehrfach verwenden oder keine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Auch wer Firmware-Updates nicht zeitnah installiert, macht sein Smart Lock anfälliger für Angriffe.

Mega-Hack: 1,4 Mio. Dateien im Darknet

Experten empfehlen daher starke und regelmäßig gewechselte Passwörter, eine aktivierte Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie eine sichere WLAN-Verbindung. Zudem sollte man nur hochwertige Smart Locks mit gutem Datenschutz und sicherer Cloud-Anbindung verwenden.

tec,20.09.2026, 15:38
Mehr zum Thema
SicherheitHackingDatenschutzCyberkriminalität
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote