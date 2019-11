Snoop Dogg zahlt 50.000 Dollar fürs Joint Bauen

Der Rapper berichtete in der "Howard Stern Show", dass er rund um die Uhr einen Mann neben sich hat, der genau eine Aufgabe hat. Dafür wird er gut entlohnt

Bewerbungen und Lebenslauf an Seth Rogen

Snoop Dogg macht vor allem eines sehr gerne. Nein nicht rappen. Das macht er zwar auch gern, aber es ist offensichtlich, dass er bei einer Sache noch mehr Spaß hat: beim Kiffen!Zuletzt teilte er ein Video vor dem Weißen Haus. Darauf zu sehen ist er beim – richtig – Kiffen. "Ich musste es tun", sagte der Rapper danach. Na dann.Nun erzählte er in der "Howard Stern Show", dass er die Sache sehr ernst nimmt. So ernst, dass er sich einen Mitarbeiter gesucht hat, der genau einen Job hat: Er muss Joints bauen. Für Snoop Dogg und seine Freunde. Stern wirkte völlig perplex und fragte, weshalb er das tut. Die Antwort des Musikers: "Weil ich dazu keine Zeit habe."Weiter betont er, dass er den Mann gut entlohnt. Er zahlt seinem "PBR" (Professional Blunt Roller) 50.000 Dollar im Jahr. Und nicht nur das: "Alles was ich bekomme, bekommt er auch. Wenn ich irgendwo Klamotten geschenkt bekomme, gebe ich ihm auch welche." Und ganz wichtig sei zu erwähnen: Er darf selbst so viel kiffen wie er möchte.Weiter stellte er klar, dass er keine Interesse an weiteren oder gar einen neuen Mitarbeiter hat. Er ist mit seinem aktuellen PBR mehr als zufrieden. Auch sein Kollege und Schauspieler Seth Rogen, der ebenfalls in der Show war, schwärmte vom Joint-Dreher: "Er weiß genau, wie jemand aussieht, der einen Joint braucht und wenn er den Blick in deinem Gesicht sieht, gibt er dir einen." Snoop Dogg dazu: "Timing. Der Motherf****r hat unfassbar gutes Timing."Schließlich fügte Rogan hinzu, dass er selbst viele Joints dreht. Das nehme tatsächlich viel Zeit in Anspruch, weshalb es sich lohnen könnte, eine Person einzustellen, die ihm die Arbeit abnimmt. Also: Bewerbung und Lebenslauf direkt an Seth Rogen. Die Chancen stehen wohl nicht schlecht.