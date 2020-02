Snowboarder (22) will Foto machen, stürzt 200 Meter

Ein schönes Foto vom Sonnenuntergang wollte ein 22-Jähriger abseits der Piste am Hochkar machen, stattdessen löste er eine Schneewechte und stürzte ab.

Riesiges Glück hatte ein 22-Jähriger aus Waidhofen an der Ybbs am Samstag gegen 15:50 Uhr am Hochkar. Der Snowboarder fuhr abseits der Piste, hielt laut eigenen Angaben im Bereich "In der Höll" auf einer Schneewechte, um ein Foto vom beginnenden Sonnenuntergang in Richtung Steiermark zu knipsen.Dabei dürfte sich die Schneewechte unter ihm gelöst haben, wodurch der 22-Jährige auf den Schneemassen etwa 200 Meter talwärts stürzte. Er blieb unverletzt, konnte jedoch auf Grund des steilen Geländes und der Schneemassen nicht wieder aufsteigen.Nach rund einer halben Stunde musste er das einsehen, rief einen Freund an. Der wiederum verständigte die Bergrettung. Von der Bergrettung Göstling und von einem Alpinpolizisten wurden sofortige Rettungs- und Suchmaßnahmen eingeleitet. Gegen 17:30 Uhr fand der BM.I-Hubschrauber "Libelle" den jungen Mann.Er konnte bei einbrechender Dunkelheit mittels Bergetau gerettet werden. Bei der erfolgreichen Such- und Rettungsaktion waren elf Einsatzkräfte der Bergrettung Göstling an der Ybbs, zahlreiche Polizisten sowie der Hubschrauber im Einsatz.