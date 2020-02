So atemberaubend ging heute die Sonne auf

Am Dienstagmorgen bot sich uns ein buntes Spektakel am Himmel. Unzählige Wiener staunten über den wunderschönen Sonnenaufgang.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags bot sich uns in Wien und Umgebung ein atemberaubendes Spektakel am Himmel. Die Sonne bescherte uns bei ihrem Aufgang bunte Farbenspiele. Bei solchen Anblicken ist das Aufstehen am Morgen gleich viel angenehmer.Dutzende Leserreporter waren bereits am Weg zur Arbeit und machten Fotos davon. Einer von ihnen berichtet, dass auf der Autobahn (A22) die Sonne teilweise so tief stand, dass viele nur 50 km/h fuhren: "Man hat nichts mehr gesehen, alle fingen an zu bremsen." Dennoch war auch er von dem Farbenspiel am Himmel begeistert.