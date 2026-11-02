i Die Amaryllis sollte im November aus der Ruhephase geholt werden, damit sie pünktlich zu Weihnachten blüht. iStock/ Mickis-Fotowelt Häufiger Pflegefehler So blüht die Amaryllis zu Weihnachten Wer seine Amaryllis zu früh oder zu oft gießt, erlebt eine Überraschung. Mit diesen Tipps klappt es mit der prächtigen Weihnachtsblüte. Von Heute Life 02.11.2026, 14:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Amaryllis, auch Ritterstern genannt, gehört zu den beliebtesten Zimmerpflanzen in der Weihnachtszeit. Ihre großen, farbintensiven Blüten sind ein echter Hingucker. Doch viele machen beim Gießen einen entscheidenden Fehler.

Wer die Zwiebel zu früh oder zu häufig gießt, riskiert, dass die Pflanze vor allem Blätter statt einer Blüte bildet. Mit dem richtigen Gießtiming wächst der Stiel wesentlich stabiler.

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Wie 24garten.de berichtet, sollte man die Amaryllis bereits im November aus der Ruhephase holen, um sie pünktlich zu Weihnachten zum Blühen zu bringen. Ein heller Standort und etwas Geduld sind dabei entscheidend.

So gelingt die Weihnachtsblüte

Im November wird die Zwiebel umgetopft. Dabei solltest du keinen zu großen Topf wählen und die Zwiebel nur zur Hälfte mit Erde bedecken. Danach kommt die Amaryllis an einen kühlen, dunklen Platz.

Mit einer kleinen Wassergabe wird der Austrieb angeregt. Sobald der neue Trieb deutlich sichtbar ist, stellst du die Pflanze an einen hellen Platz auf der Fensterbank und steigerst die Wassergaben langsam.

Diese Temperaturen mag die Amaryllis

Während der Ruhephase ab September braucht die Amaryllis einen dunklen Standort mit Temperaturen um 16 Grad. Das Gießen wird in dieser Zeit komplett eingestellt.

Welche Blume zu welchem Sternzeichen passt i ?

Ist die Pflanze einmal ausgetrieben, sind Temperaturen um 20 Grad ideal. Je kühler der Standort dann ist, desto länger halten übrigens die Blüten. Frost verträgt die Pflanze allerdings überhaupt nicht.