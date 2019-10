So bunt wird der Höhenrausch 2020

Der heurige Sinnesrausch hat eben erst geendet, jetzt gibt es schon bereits einen Ausblick auf den nächsten Höhepunkt im nächsten Jahr: Das Thema des Höhenrausch 2020 steht fest.

Von 27. Mai bis 18. Oktober 2020 findet wieder der Linzer Höhenrausch statt. Das Thema diesmal: "Wie im Paradies".Dabei geht es um Wunschvorstellungen für unser aller Leben sowie unsere Zukunft.Nach der Renovierung der Ursulinenkirche wird 2020 wieder der gesamte Rundgang inklusive Passagedach, Kirchtürmen und Ursulinenhofdachböden bespielt.Hier ein paar Highlights: Die Ursulinenkirche wird im Rundgang wieder über den Balkon eingebunden und gibt den Blick auf die Arbeit Return (2018) von Sheng Chien Hsiao frei. Duzende Vogelkästen zwitschern und verzweigen sich baumähnlich im Kirchenraum. Dieser Klangraum ist ein Ausflug in die paradiesischen Kindheitserinnerungen des Künstlers.Das Linzer KünstlerInnenkollektiv Time?s Up verwandelt die ehemaligen Klassenzimmer in eine dystopische Zukunftsszenerie. Die BesucherInnen finden sich im Jahr 2047 in der kleinen Küstenstadt Turnton, irgendwo in Europa wieder.Das paradiesische an der Videoinstallation Queen (2005) von Candize Breitz liegt in der Art und Weise, wie sich die einzelnen Stimmen von 30 Fans zu einem Chor verbinden. Jeder Sänger offenbart eine tiefe, emotionale Verbindung zu den Texten, Rhythmen, Melodien und Harmonien von Madonna. Durch den Song verschmelzen die Fans in der Videowand zu einem symbiotischen Ganzen.Der Kirchendachboden wird durch die eindrucksvolle Installation Worldprocessor von Ingo Günther erhellt. Eine Serie aus Leuchtgloben visualisiert verschiedene Daten. Die Themen reichen von politischen Konflikten sowie sozialen Fragen bis hin zur Natur.Auch beim diesjährigen Höhenrausch sind über 30 internationale und nationale Topkünstler eingeladen.