i Smartphone-Akku laden pixabay.com Smartphone-Tipp So checkst du, wie fit dein Android-Akku ist Jeder Handy-Akku verliert mit der Zeit an Kraft. Doch bevor du ein neues Gerät kaufst, solltest du wissen, wie es um deinen Akku wirklich steht. Von Technik Heute 18.10.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit der Zeit wird jeder Smartphone-Akku schwächer. Die Lithium-Ionen-Zellen altern chemisch und verlieren dabei dauerhaft an Kapazität. Das merkst du daran, dass du öfter laden musst und das Handy schneller schlappmacht.

Die gute Nachricht: Du kannst den Zustand deines Akkus ganz einfach selbst prüfen - und das ohne teure Diagnose im Handyshop. Die meisten modernen Android-Smartphones zeigen die Akkugesundheit direkt in den Einstellungen an.

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Wie Computerwoche berichtet, ist der Weg zur Akku-Info je nach Hersteller etwas unterschiedlich. Bei Samsung findest du sie unter Einstellungen, Akku und Akkuinformationen. Alternativ hilft die Samsung Members App unter Support, Telefondiagnose und Akkustatus.

So gehst du bei Google Pixel vor

Besitzt du ein Google Pixel, führt der Weg über Einstellungen, Über das Telefon und Akkuinformationen. Dort siehst du zumindest die bisherigen Ladezyklen deines Geräts.

Je nach Smartphone bekommst du entweder einen genauen Prozentwert oder eine Einschätzung wie "Normal" oder "Schwach". "Normal" bedeutet meist über 80 Prozent Kapazität, "Schwach" liegt darunter.

App und Geheimcode helfen auch

Falls dein Handy keine eingebaute Anzeige hat, hilft die Gratis-App AccuBattery aus dem Play Store. Sie schätzt die verbleibende Kapazität anhand deines Lade- und Nutzungsverhaltens. Allerdings braucht sie ein paar Tage Datensammlung, bevor sie zuverlässige Werte liefert.

Auf manchen Android-Handys funktioniert auch ein Geheimcode: Tippe *#*#4636#*#* in die Telefon-App ein. Ein verstecktes Diagnosemenü öffnet sich - allerdings nicht bei allen Geräten, etwa bei Samsung mit One UI.

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So schonst du deinen Akku langfristig

Am längsten hält ein Akku, wenn sein Ladestand zwischen 20 und 80 Prozent bleibt. Viele neuere Android-Handys bieten dafür ein Ladelimit in den Einstellungen: Schau unter Akku nach Optionen wie "Akku schützen" oder "Akkupflege". Damit stoppt das Laden automatisch bei 80 oder 85 Prozent.