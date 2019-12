So "dirty" feierte Cathy ihren 30. Geburtstag

Cathy Lugner feierte am 6. Dezember ihren 30. Geburtstag. Und an diesem besonderen Tag ließ es die Ex-Frau von Baumeister Richard Lugner ordentlich krachen.

Während in Österreich am 6. Dezember der Heilige Nikolaus gefeiert wird, hat Cathy Lugner an diesem Tag einen ganz anderen Grund zur Freude.Denn genau am "Nikolo"-Tag hat die Ex-Frau von Richard "Mörtel" Lugner Geburtstag! Und im Jahr 2019 feierte sie sogar einen runden Geburtstag: Cathy wurde nämlich 30 Jahre alt.Und zu diesem besonderen Anlass schmiss die Mutter einer Tochter auch eine fette Party - wie es sich eben für einen Geburtstag gehört!Laut ihrer Instagram-Story feierte Cathy Lugner im angesagten Club "THE PEARL" in Berlin. Gemeinsam mit ihren engsten Freunden ließ es die 30-Jährige dabei ordentlich krachen - Champagner inklusive.Auf Instagram postete das Playboy-Model dann auch noch heiße Geburtstags-Fotos von sich. "30 and dirty" schrieb Cathy zu den Bildern, auf denen sie erst mit einem Rollkragenpulli zu sehen ist, und wenig später nur noch in Unterwäsche.Ihre Fans haben Cathy Lugners Geburtstag natürlich ebenfalls nicht vergessen und schickten zu den sexy Schnappschüssen brav Glückwünsche.Übrigens: Cathy ist ihr Alter offenbar ziemlich egal. Denn kurz nach ihrem 30er veröffentlichte sie ein Foto ihrer Kehrseite und schrieb dazu: "Ist der Arsch in Form, ist das Alter egal".