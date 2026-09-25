i Bürodrucker pixabay.com Fritzbox-Trick So druckt dein alter Drucker kabellos Ein alter USB-Drucker muss nicht ersetzt werden. Mit der Fritzbox kannst du ihn ganz einfach als Netzwerkdrucker nutzen. Von Technik Heute 25.09.2026, 19:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Netzwerkdrucker ist praktisch, weil sich Dokumente von mehreren Geräten im Heimnetz ausdrucken lassen. Doch ein alter Drucker ohne eigenes WLAN muss deshalb nicht gleich ausgetauscht werden.

Viele USB-Drucker lassen sich direkt an die Fritzbox anschließen und dann als Netzwerkdrucker verwenden. Voraussetzung sind ein passender Druckertreiber und ein Modell, das sich über den Router ansprechen lässt.

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Wie chip.de berichtet, geht die Einrichtung unter Windows 11 in fünf Schritten. Zuerst verbindest du den Drucker per USB mit der Fritzbox.

So funktioniert die Einrichtung

Auf dem PC öffnest du dann die Systemsteuerung und navigierst zu den Druckereinstellungen. Dort wählst du "Drucker hinzufügen" und gibst als Adresse "fritz.box" oder die IP-Adresse deines Routers ein.

Auch unter macOS funktioniert die Methode. Gehe in die Systemeinstellungen zu "Drucker & Scanner", klicke auf "Drucker hinzufügen" und wähle die Einrichtung über eine IP-Adresse.

Darauf solltest du achten

Wichtig: Der USB-Fernanschluss der Fritzbox muss deaktiviert sein. Welcher Treiber benötigt wird, hängt vom jeweiligen Druckermodell ab. Am besten funktioniert die Einrichtung mit dem originalen Treiber des Herstellers.

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Einen generischen PostScript-Treiber solltest du nur verwenden, wenn dein Drucker PostScript tatsächlich unterstützt. So sparst du dir den Kauf eines neuen WLAN-Druckers.