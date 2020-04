So ehrt New York Ärzte im Kampf gegen Coronavirus

Das Empire State Building in New York leuchtete diese Woche rot und weiss. Dies soll an das Warnlicht eines Krankenwagens erinnern und dem medizinischen Personal Tribut zollen.

New York City ist das Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in den USA. Die medizinischen Kapazitäten drohen dort bereits an ihre Grenzen zu stoßen. Das Empire State Building im New Yorker Stadtteil Manhattan ehrt die unermüdlichen Ärzte und Pfleger daher mit einer besonderen Geste.Abends wird die Spitze des weltberühmten Gebäudes in Rot und Weiß beleuchtet. Dies steht zum einen für das rote Warnlicht der Rettungsfahrzeuge und zum anderen für die weiße Kleidung der Ärzte und Krankenpfleger.Diese sind unermüdlich im Einsatz, um die Erkrankten in der Millionenmetropole bestmöglich zu versorgen. Inzwischen bekommen sie auch Unterstützung durch ein Lazarettschiff der US-Armee im Hafen von New York.