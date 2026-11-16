i Instagram/ Screenshot Bauchgefühl hatte recht So entlarvte Influencerin Tanja Makarić ihre Fremdgeher Influencerin Tanja Makaric (29) erzählt, wie sie ihre untreuen Ex-Freunde entlarvte. Ihr Tipp: Hör auf dein Bauchgefühl! Von Heute Entertainment 16.11.2026, 22:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heimliche Nachrichten, verdächtige Anrufe und andere Frauen: Tanja Makaric hat in früheren Beziehungen einiges erlebt. Auf Instagram teilte die 29-Jährige jetzt ihre bitteren Erfahrungen mit untreuen Partnern.

Der Anlass war die Nachricht einer Followerin, die bei ihrem Freund ein ungutes Gefühl hatte und die Influencerin um Rat bat. Dabei erinnerte sich Tanja an ihre eigene Vergangenheit.

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"Wenn du ein Gefühl dafür hast, dann stimmt's auch. Hört immer auf euer Gefühl", rät sie ihren Fans, wie auf tag24.de zu lesen ist. Sie habe früher gedacht, sie übertreibe – doch am Ende hatte sie immer recht.

Nummern unter falschen Namen gespeichert

Schon mit 17 Jahren bemerkte Tanja bei ihrem ersten Freund, dass etwas nicht stimmte. Dieser soll die Nummern anderer Frauen unter falschen Namen oder Emojis gespeichert haben. Nachts meldeten sich sogar Frauen bei ihr und berichteten, er habe betrunken mit ihnen im Club geknutscht.

Auch bei einem anderen Partner wurde sie misstrauisch. Eine angeblich platonische Freundin rief ihn mehrmals täglich an – doch in Tanjas Gegenwart telefonierte er nie mit ihr. In seinen Instagram-Nachrichten fand sie dann Chats mit anderen Frauen und Nacktfotos.

Klare Ansagen für die Zukunft

Heute hat die Influencerin klare Ansprüche an ihren nächsten Partner: Er müsse anderen Frauen gegenüber klare Grenzen ziehen und offen sagen, dass er vergeben sei. Gegen Freundschaften mit dem anderen Geschlecht habe sie nichts – solange alles ehrlich und respektvoll ablaufe.

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Ihre heutige Einstellung bringt Tanja so auf den Punkt: "Irgendwann denkt ihr euch so: Weißt du was? Du kriegst nichts Besseres als mich ab."