So erfuhr Ex-GNTM-Kandidatin Laura von Krebs

Vor rund sechs Monaten erhielt die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Laura Bräutigam die Diagnose Krebs. So erhielt die 20-Jährige den Befund.

Vor über einem halben Jahr begann Laura Bräutigams (20) Kampf gegen ihren Lymphknotenkrebs.Bei der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin war ein bösartiger, zehn Zentimeter großer Tumor im Brustkorb gefunden worden.Doch wie erhielt die TV-Bekanntheit den Befund? "Im Februar bin ich ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil ich sämtliche Symptome hatte", erklärt die 20-Jährige gegenüber "Promiflash".Und weiter: "Dann war ich zwei Wochen im Krankenhaus, weil die nichts gefunden haben". Nachdem sie auf diverse Krankheiten getestet wurde, machte ein Arzt schließlich das CT."Und da hat man es dann auch sofort gesehen", erklärt Laura Bräutigam. Seitdem kämpft die 20-Jährige tapfer gegen den Krebs."Der Krebs ist ein Teil von mir. Ich lass mich nicht stoppen, auch nicht von so einer Diagnose", sagte Laura im August in der deutschen "Bild".