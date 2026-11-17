i Christbaumkugel auf Tannenast pixabay.com Einfacher Trick So erkennst du jeden Nadelbaum in Sekunden Fichte, Tanne oder Kiefer? Viele verwechseln die Nadelbäume. Mit einer simplen Faustregel gelingt die Bestimmung aber ganz schnell. Von Technik Heute 17.11.2026, 22:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer im Wald spaziert oder einen Christbaum aussucht, steht oft vor der Frage: Ist das jetzt eine Tanne oder doch eine Fichte? Die verschiedenen Nadelbäume sehen sich auf den ersten Blick ähnlich, lassen sich aber mit einem einfachen Trick sofort unterscheiden.

Der Schlüssel liegt in den Nadeln. Denn jede Baumart hat hier charakteristische Merkmale, die man mit bloßem Auge erkennen kann.

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Der Merkspruch, den du dir merken solltest

Laut CHIP hilft eine einfache Eselsbrücke bei der Bestimmung: "Fichte sticht, Tanne nicht - Kiefer hat Nadeln im Doppelpack." Mit diesem kurzen Satz hat man die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der drei häufigsten Nadelbäume immer parat.

Konkret bedeutet das: Fichtennadeln sind spitz und stechen beim Anfassen sofort. Tannennadeln hingegen sind weich und tun nicht weh. Kiefern erkennt man daran, dass ihre langen Nadeln immer paarweise am Ast sitzen.

Weitere Erkennungszeichen

Tannennadeln sitzen direkt am Ast und besitzen auf der Unterseite zwei helle Längsstreifen. Auch die Zapfen verraten die Baumart: Tannenzapfen stehen aufrecht wie Kerzen auf den oberen Ästen, während Fichtenzapfen nach unten hängen.

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Wer sich den Merkspruch einprägt, kann künftig bei Waldspaziergängen oder beim Christbaumkauf glänzen. Die Bestimmung gelingt damit in wenigen Sekunden.