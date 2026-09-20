StartseiteLifeTechnik
Soziale Medien und Netzwerke
Soziale Medien und Netzwerke
pixabay.com
Slop flutet Instagram

So erkennst du KI-Müll in Social Media

Auf Instagram und TikTok wimmelt es von KI-Bildern, doch viele davon sind billiger Schrott. So erkennst du den Unterschied und machst es besser.
Technik Heute
Von Technik Heute
21.09.2026, 00:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Sie heißt Aitana Lopez, liebt Pink und verdient 10.000 Euro im Monat mit Markenkooperationen auf Instagram. Was die meisten ihrer 389.000 Follower nicht wissen: Aitana ist komplett erfunden. Die spanische Agentur The Clueless hat die KI-Influencerin erschaffen - jedes einzelne Foto ist künstlich generiert.

Diese Influencerinnen sorgen bei den US Open für Wirbel

Doch während Aitana als Erfolgsgeschichte gilt, fluten massenhaft billige KI-Bilder die sozialen Netzwerke. Für diesen digitalen Müll hat sich ein eigener Begriff etabliert: Slop. Das Wörterbuch Merriam-Webster hat den Ausdruck 2025 sogar zum Wort des Jahres gekürt. Slop bedeutet wörtlich Schlamm oder Fraß - und beschreibt KI-Inhalte niedriger Qualität, die massenhaft produziert werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie es bei t3n heißt, geht der schnelle KI-Schuss oft nach hinten los. Besonders auf LinkedIn wimmelt es von Präsentationen und Grafiken, die auf den ersten Blick gut aussehen, aber bei genauerem Hinsehen voller Fehler stecken. Statt Likes kassieren die Ersteller dann hämische Kommentare.

"Geschmacklos“ - Influencerin lacht über Omiš-Brände

Mit dem MOSAIK-Prinzip zu besseren Bildern

Wer gute KI-Bilder erstellen will, sollte nicht einfach drauflos prompten. Experten empfehlen das MOSAIK-Prinzip: Motiv, Optik, Szene, Atmosphäre, Inszenierung und Kontext. Je genauer man beschreibt, was man haben möchte, desto besser wird das Ergebnis.

"Ich wurde nachts von Männergruppe umzingelt und …"

Eine einfache Faustregel: Schreibe den Prompt so, als würdest du jemandem am Telefon eine Postkarte beschreiben. Jedes Detail zählt - von der Stimmung bis zum Stil. Denn was man nicht angibt, ergänzt die KI selbst - und das führt oft zu generischen Ergebnissen, die im Feed untergehen.

tec,21.09.2026, 00:07
Mehr zum Thema
Künstliche IntelligenzInstagramTikTokSocial Media
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote