i Soziale Medien und Netzwerke pixabay.com Slop flutet Instagram So erkennst du KI-Müll in Social Media Auf Instagram und TikTok wimmelt es von KI-Bildern, doch viele davon sind billiger Schrott. So erkennst du den Unterschied und machst es besser. Von Technik Heute 21.09.2026, 00:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie heißt Aitana Lopez, liebt Pink und verdient 10.000 Euro im Monat mit Markenkooperationen auf Instagram. Was die meisten ihrer 389.000 Follower nicht wissen: Aitana ist komplett erfunden. Die spanische Agentur The Clueless hat die KI-Influencerin erschaffen - jedes einzelne Foto ist künstlich generiert.

Doch während Aitana als Erfolgsgeschichte gilt, fluten massenhaft billige KI-Bilder die sozialen Netzwerke. Für diesen digitalen Müll hat sich ein eigener Begriff etabliert: Slop. Das Wörterbuch Merriam-Webster hat den Ausdruck 2025 sogar zum Wort des Jahres gekürt. Slop bedeutet wörtlich Schlamm oder Fraß - und beschreibt KI-Inhalte niedriger Qualität, die massenhaft produziert werden.

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Wie es bei t3n heißt, geht der schnelle KI-Schuss oft nach hinten los. Besonders auf LinkedIn wimmelt es von Präsentationen und Grafiken, die auf den ersten Blick gut aussehen, aber bei genauerem Hinsehen voller Fehler stecken. Statt Likes kassieren die Ersteller dann hämische Kommentare.

Mit dem MOSAIK-Prinzip zu besseren Bildern

Wer gute KI-Bilder erstellen will, sollte nicht einfach drauflos prompten. Experten empfehlen das MOSAIK-Prinzip: Motiv, Optik, Szene, Atmosphäre, Inszenierung und Kontext. Je genauer man beschreibt, was man haben möchte, desto besser wird das Ergebnis.

Die Bilder des Tages i ?

Eine einfache Faustregel: Schreibe den Prompt so, als würdest du jemandem am Telefon eine Postkarte beschreiben. Jedes Detail zählt - von der Stimmung bis zum Stil. Denn was man nicht angibt, ergänzt die KI selbst - und das führt oft zu generischen Ergebnissen, die im Feed untergehen.