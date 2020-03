Chefarzt mit Corona infiziert - so geht es ihm jetzt

"Man riecht das Coronavirus nicht, man sieht es nicht, man schmeckt es nicht": Der Oberarzt der Pathologie am Uniklinikum Tübingen hat sich mit Covid-19 infiziert und spricht über den Alltag auf der Isolierstation

Bei der Tochter angesteckt

"Ich selbst hätte das Coronavirus nicht bemerkt"

Anfeindungen in den sozialen Medien

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. In Österreich sind aktuell 14 Personen an Covid-19 erkrankt ("Heute" berichtet) . Auch bei unseren Nachbarn in Deutschland werden täglich mehrere Neu-Infektionen gemeldet. Einer der 117 Infizierten ist Oberarzt der Pathologie am Uniklinikum Tübingen.Er hatte sich bei seiner Tochter angesteckt, die erst am Sonntagabend von einem Italienurlaub heimgekehrt war. Sie und ihr Freund hatten sich in Mailand mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Was auf der Heimfahrt mit einem leichten Kratzen im Hals begann, endete vorerst für die Drei in Quarantäne.Der 59-Jährige verbringt jetzt mindestens zehn Tage auf der Isolierstation "seines" Krankenhauses. Besuche sind auf ein Minimum reduziert. "In diesen Zimmern sind sonst auch Patienten mit einer Grippe oder mit Tuberkulose untergebracht. Die Patienten sind nicht in einem Hochsicherheits-Isolationsbereich wie etwa bei Ebola", sagt Stefano Fusco, Oberarzt auf der Isolierstation.Wer dennoch sein Zimmer betreten möchte, muss eine mühevolle Prozedur über sich ergehen lassen: einen wasserabweisenden Schutzkittel anziehen, eine Atemfiltermaske der Stufe FFP2, eine Schutzbrille und Handschuhe, die über die Kittelärmel reichen. Verlässt man das Zimmer wieder, verschwindet alles in einer schwarzen Box und wird entsorgt. Alltag für die Ärzte und Pflegekräfte."Mir geht es gut. Ich spüre nichts, habe meine volle Leibeskraft und staune über die Dinge, die da in der Außenwelt so vor sich gehen. Man riecht das Coronavirus nicht, man sieht es nicht, man schmeckt es nicht. Es ist einfach da. Ich selbst hätte es nicht bemerkt", erzählt der 59-Jährige dem "Spiegel" . Auch seiner Tochter und ihrer Reisebegleitung ginge es gut. Daher hielte sich auch die Behandlung in Grenzen. Außer gelegentlichem Fieber- und Blutdruckmessen könne er "das Ganze einfach aussitzen".Das einzige Problem, das der Coronavirus derzeit für ihn mit sich bringt, sei, "wenn man in der Klinik WLAN haben möchte, braucht man eine Karte, und die muss man bezahlen. Aber die Geldscheine, die hier bei mir liegen, sind potenziell infektiös. Man darf sie nicht nach draußen bringen. Zum Glück war der Abteilungsleiter so nett und hat für mich ausgelegt. So ist es im Moment: Hinein kann man alles bringen, aber raus geht nichts", scherzt der 59-Jährige.