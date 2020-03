So glücklich war Meghan lange nicht mehr zu sehen

Erstmals seitdem sie nach Großbritannien zurückkehrten, zeigten sich Harry und Meghan wieder gemeinsam bei einem öffentlichen Auftritt.

So strahlend vor Glück hat man Meghan schon lange nicht mehr gesehen! Am Donnerstag besuchten Prinz Harry und Meghan die Endeavour Fund Awards in London. Es ist einer ihrer letzten Auftritte als Teil der royalen Familie.Die Preisverleihung ist ein sehr wichtiger Termin für die Royals und vor allem für Prinz Harry. Der Preis wird an Veteranen verliehen, die trotz schwerer Verletzungen außerordentliches geleistet haben. Prinz Harry hat sich seit je her stark für Kriegsveteranen engagiert.Bei ihrer Ankunft kuschelten sich Harry und Meghan unter einen Regenschirm. Meghan strahlte dabei wie schon lange nicht mehr. Nach den monatelangen Schmutzkampagnen der britischen Presse gaben Harry und Meghan Anfang des Jahres bekannt, dass sie sich von ihren Funktionen als Mitglieder der königlichen Familie zurückziehen wollen.