So gruselig ist jetzt die Rosenburg

Sind Sie leicht zu erschrecken? Nein? Gut so, denn die "Horror Days" auf der Rosenburg sind auch wirklich nichts für Zartbesaitete!

Blanker Horror

Wer glaubt, dass die "Horror Days" auf der Rosenburg im Kamptal einfach nur eine harmlose interaktive Geisterbahn sind, der irrt gewaltig. Für drei Tage verwandelt sich das Schloss in einen Tempel der Monster, Zombies und Freaks.Alleine die Gestalten, die sich am Burgareal frei bewegen werden, lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. Und wer sich durch die drei furchteinflößenden "Walk-Troughs" wagen möchte, darf weder klaustrophobisch, schwanger oder herzkrank sein.Angst vor der Finsternis oder plötzlichen Berührungen sollte man auch keine haben – und Handys sind natürlich tabu. Die Live-Akteure werden sich mit allerlei Maske, Make-up und viel Technik alle Mühe geben, den blanken Horror mörderisch gut in Szene zu setzen.Die "Horror Days" laufen vom 31.10. bis 2.11. auf der Rosenburg. Tickets und Infos gibt's auf rosenburg.at.