Im Winter frieren besonders die Ohren schnell - selbst wenn man eine warme Jacke trägt. Doch wer eine Winterjacke mit Fellkapuze besitzt, kann sich mit einem einfachen Trick Abhilfe verschaffen.
Laut chip.de hat Lifehack-Instagrammer @aboutmalte diesen simplen Trick im Frühstücksfernsehen gezeigt: Einfach den Fellrand der Kapuze nach innen klappen, sodass das weiche Material direkt an den Ohren anliegt.
Das Fell dient so als natürliche Isolation und schützt die Ohren vor Wind und Kälte. Der große Vorteil: Optisch verändert sich kaum etwas an der Jacke, aber du profitierst von einer zusätzlichen Wärmeschicht.
Der Trick funktioniert bei allen Jackenmodellen mit Fellbesatz - egal ob Parka oder Daunenjacke. Damit sparst du dir eine Mütze oder Ohrenschützer und kannst trotzdem warme Ohren genießen.