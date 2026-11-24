i Winterporträt eines Mädchens mit Fellkapuze pixabay.com Cleverer Kapuzen-Trick So hält deine Winterjacke die Ohren wärmer Kalte Ohren trotz Kapuze? Mit diesem simplen Handgriff funktioniert deine Fellkapuze viel besser - ganz ohne Mütze oder Ohrenschützer. Von Technik Heute 24.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Winter frieren besonders die Ohren schnell - selbst wenn man eine warme Jacke trägt. Doch wer eine Winterjacke mit Fellkapuze besitzt, kann sich mit einem einfachen Trick Abhilfe verschaffen.

So funktioniert der Trick

Laut chip.de hat Lifehack-Instagrammer @aboutmalte diesen simplen Trick im Frühstücksfernsehen gezeigt: Einfach den Fellrand der Kapuze nach innen klappen, sodass das weiche Material direkt an den Ohren anliegt.

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Das Fell dient so als natürliche Isolation und schützt die Ohren vor Wind und Kälte. Der große Vorteil: Optisch verändert sich kaum etwas an der Jacke, aber du profitierst von einer zusätzlichen Wärmeschicht.

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Keine zusätzliche Mütze nötig

Der Trick funktioniert bei allen Jackenmodellen mit Fellbesatz - egal ob Parka oder Daunenjacke. Damit sparst du dir eine Mütze oder Ohrenschützer und kannst trotzdem warme Ohren genießen.