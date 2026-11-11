i Raureif-Muster am Fenster pixabay.com Fenster abdichten So hältst du Zugluft im Winter draußen Wenn es kalt wird, zieht es in vielen Wohnungen. Mit einfachen Tricks und für wenig Geld kannst du Fenster und Türen selbst abdichten. Von Technik Heute 11.11.2026, 19:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sobald die Temperaturen sinken, macht sich Zugluft in vielen Wohnungen unangenehm bemerkbar. Oft sind undichte Fenster oder Türritzen daran schuld. Das kostet nicht nur Nerven, sondern auch bares Geld, weil die teure Heizwärme nach draußen entweicht.

Doch die gute Nachricht: Viele Problemstellen lassen sich mit wenig Aufwand selbst beheben. Bevor du loslegst, musst du aber erst die Ursache finden. Dafür gibt es einen simplen Trick: Halte eine brennende Kerze ans Fenster. Flackert die Flamme oder neigt sie sich, hast du die undichte Stelle gefunden.

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Mit einem Papiertest kannst du prüfen, ob die Dichtung noch intakt ist, heißt es auf t-online.de. Lege ein Blatt Papier auf den Fensterrahmen und schließe das Fenster. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, solltest du die Dichtung erneuern.

Selbst abdichten - leicht gemacht

Bei Holz- oder Metallfenstern kannst du selbstklebende Dichtungsbänder verwenden. Im Baumarkt gibt es günstige Schaumstoffbänder, die allerdings nicht so lange halten wie Gummidichtungen. Für schmale Spalten eignen sich E-Profile, für breitere Ritzen P-Profile.

Bei Kunststofffenstern mit vorgefertigten Gummidichtungen ist Vorsicht geboten: Hier darfst du keine zusätzlichen Bänder aufkleben. In diesem Fall hilft oft das Nachjustieren des Anpressdrucks über die Rollzapfen am Fensterrahmen - das geht ohne Werkzeug.

Auch Türen können schuld sein

Zieht es unter der Haustür durch, helfen textile Zugluftbremsen. Noch besser sind Bürstendichtungen, die du unter dem Türblatt befestigst. Die flexiblen Borsten gleichen auch Unebenheiten im Boden aus.

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Wichtig bei der Montage: Die Außentemperatur sollte mindestens fünf Grad Celsius betragen, damit die Klebeflächen richtig haften. Risse zwischen Fensterrahmen und Wand bessert man am besten mit Silikon oder Bauschaum aus.