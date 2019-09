So half Post von Fans Vettel aus der Krise

Nach quälend langen 392 Tagen gewann Sebastian Vettel in Singapur wieder ein Formel-1-Rennen. Der Deutsche dankt seinen Fans, die ihm in der Krise Kraft gaben.

Mit dem Sieg beim Grand Prix von Singapur vor seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc hat sich Sebastian Vettel eindrucksvoll in der Formel 1 zurückgemeldet.Viele hatten den 32-Jährigen zuvor bereits abgeschrieben – nicht so seine eigenen Fans. "Ganz besonders möchte ich den Fans für die letzten paar Wochen danken", erklärte Vettel nach seinem Sieg-Comeback nach 392 Tagen. "Wir waren nicht die Besten. Es war eine Freude, dass sie uns Briefe und nette Botschaften geschrieben haben, in denen sie von schwierigen Zeiten berichteten." Der Deutsche betont, wie wichtig dieser Zuspruch für ihn in der Krise war. "Wenn man diese Zeilen liest, dann berührt mich das. Das hat mir die Stärke und den Glauben gegeben. In Singapur habe ich das alles ins Auto gepackt."Ein ganz besonderer Brief erreichte Vettel am 3. Juli, seinem Geburtstag, auch aus England, der Heimat seines Erzrivalen Lewis Hamilton. "Als allererstes wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag, mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen", ließ ihn ein Fan wissen. "Wir haben dich so gern in England."