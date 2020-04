So hat sich das Leben von Bibi und Julian verändert

Die beiden Youtube-Stars Bibi und Julian Claßen sind inzwischen zweifache Eltern. Das bringt das Leben der Youtuber gehörig durcheinander.

Das Leben von Bibi (27) und Julian Claßen (26) wurde komplett auf den Kopf gestellt. Am 20. März wurden die Youtube-Stars zum zweiten Mal Eltern: Töchterchen Emily erblickte das Licht der Welt Mit ihr und Sohnemann Lio kann der Alltag ziemlich turbulent werden. Nicht nur das, auch die Beziehung des Pärchens hat sich seit der Geburt ihrer Kinder verändert."Was definitiv sehr zurückgegangen ist, ist die Zweisamkeit zwischen Julian und mir. Beziehungsweise, dass man einfach mal frei hat zu zweit – um zu chillen, zu spielen, ins Kino zu gehen oder so was", offenbart Bibi in einem YouTube-Video. Außerdem würden die beiden gerne mal wieder ausschlafen.