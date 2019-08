So heftig tobte das Gewitter über NÖ und Wien

"Heute"-Leser hielten das Unwetter mit ihren Kameras fest. Die besten Aufnahmen.

Hagel unwetter in der Donaustadt

Unwetter zieht über Wien

Es bleibt heiß, aber unbeständig:Schon am Donnerstag läutete eine Unwetterfront das turbulente Wetter ein; Fotos von-Lesern zeigen, wie das Gewitter mit Starkregen und Hagel von Niederösterreich aus auf Wien zuzog.In der Nacht auf Freitag beruhigte sich das Wetter wieder, die Ruhe vor dem Sturm dürfte aber nur von kurzer Dauer sein: Schon am Freitagnachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit auf weitere Gewitter. Am Wochenende wird es noch einmal richtig heiß, bevor Anfang nächster Woche die Temperaturen herbstlich werden.Hast du auch Fotos oder Videos von spektakulären Wetter-Phänomenen?(pic)