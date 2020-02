So heiß feiert Alessandra Ambrosio Karneval in Rio

Gemeinsam mit ihren Freundinnen wagt sich das 38-jährige Supermodel in das bunte Karnevals-Getümmel.

Wie jedes Jahr in der Karnevalszeit steht ganz Rio von Freitag bis zum Aschermittwoch im Zeichen des wilden Treibens rund um den Zuckerhut.Als Brasilianerin hat auch Supermodel Alessandra Ambrosio von Geburt an den Samba-Rhythmus im Blut. Dementsprechend losgelassen feierte sie mit ein paar Freundinnen auf den Prunkstraßen entlang der Copa Cabana.Auffällig dabei das knappe Outfit des ehemaligen "Victoria's Secret"-Models. Zu einem Glitzer-Bikini-Oberteil trug sie einen Glitzer-Slip sowie an Strapsen festmontierte Glitzer-Strümpfe. Dem Dauerlächeln in ihrem Gesicht nach zu urteilen, schien sie den bunten Umzug in vollen Zügen zu genießen.