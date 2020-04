So heiß wird es jetzt am verlängerten Wochenende

Der Wettergott ist derzeit offenbar mehr als gut gelaunt und versorgt Österreich mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Ein Ausblick auf die nächsten Tage!

Am Donnerstag scheint im Osten und zunächst auch an der Alpennordseite häufig die Sonne, von Vorarlberg bis Oberkärnten ziehen ab Mittag einzelne Regenschauer durch.Diese verstärken sich am Nachmittag und breiten sich aus, am Abend gehen sie in kräftigen und örtlich gewittrigen Regen über. In der Nacht regnet es dann landesweit zeitweise. Von West nach Ost liegen die Höchstwerte zwischen 12 und 24 Grad.Der Staatsfeiertag am Freitag präsentiert sich von seiner wechselhaften, kühlen und windigen Seite. Vor allem an der Alpennordseite ziehen immer wieder Regenschauer durch, vorübergehend fallen bis 1500 Meter herab ein paar Schneeflocken.Im Osten und Süden klingen die Schauer am Vormittag ab und die Sonne lässt sich zwischendurch blicken, im Westen setzt hingegen am Abend wieder anhaltender Regen ein. Bei mäßigem bis lebhaftem Westwind erreichen die Temperaturen maximal 11 bis 21 Grad.Auch am Samstag setzt sich das unbeständige und eher kühle Wetter fort. An der Alpennordseite ziehen einige Regenschauer durch, Schnee fällt oberhalb von rund 1500 Meter.Im Süden sind auch Gewitter dabei, hier scheint aber auch zeitweise die Sonne. Besonders vom Bodensee bis ins Innviertel weht kräftiger Westwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 20 Grad.Auch am Sonntag regnet es an der Alpennordseite häufig, in der Früh sind stellenweise sogar bis auf 1100 m herab Schneeflocken möglich. Im Süden kommt mit aufkommendem Nordföhn die Sonne zum Vorschein, auch im östlichen Flachland und ganz im Westen lockert es ab Mittag zunehmend auf.Allerdings legt der Wind noch etwas zu und weht vor allem vom Grazer Bergland bis zum Wienerwald sowie in einigen Nordföhntälern kräftig bis stürmisch aus Nordwest. Je nach Sonne und Föhn 8 bis 19 Grad.