So hilft das Rote Kreuz nun den Erdbeben-Opfern

Nach dem verheerenden Erdbeben in Albanien, bei dem mindestens elf Menschen ums Leben gekommen sind, kommt nun Hilfe aus Österreich.

Erdbeben verursachte Panik

Nach dem schweren Erdbeben in Albanien kommt nun Unterstützung aus Österreich. Durch die Erschütterung kamen mindestens elf Personen ums Leben. Darüberhinaus wurden durch die Erschütterung mit der Stärke 6,4 rund 600 Menschen verletzt. Noch am Dienstagvormittag sicherte das Rote Kreuz seine Unterstützung zu.Bereits zur Zeit unterstützen freiwillige und hauptberufliche Helfer des Albanischen Roten Kreuzes die Rettungsarbeiten. Der Fokus der Rotkreuz-Mitarbeiter liegt auf der Versorgung der betroffenen Menschen und der psychosozialen Betreuung. Auch das Büro des Roten Kreuzes vor Ort wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.Der Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes Michael Opriesnig sichert seinen Kollegen auch Unterstützung aus Österreich zu. "Wir sind über unser internationales Netzwerk mit den Kollegen in Albanien in Kontakt". Konkret geht es um die Versorgung mit Hilfsgütern. "Wir können auch, wenn notwendig, sauberes Trinkwasser produzieren."Da sich das ganze Ausmaß der Katastrophe erst in den kommenden Stunden offenbaren wird, ist zur Stunde noch völlig unklar inwiefern das österreichische Rote Kreuz angefordert wird. Das Rote Kreuz ersucht jedenfalls schon jetzt um Spenden.KontaktdatenIBAN: AT57 2011 1400 1440 0144Kennwort: Erdbeben AlbanienVon Anwohnern gepostete Videos im Internet zeigten eingestürzte Gebäude in der Küstenstadt Durres. Menschen seien in Panik aus ihren Häusern gelaufen, hieß es. Das Erdbeben und einige kleinere Nachbeben waren laut örtlichen Medien auch im benachbarten Kosovo und selbst in Süditalien zu spüren. Das heftigste Nachbeben erreichte eine Stärke von 5,4 auf der nach obenhin offenen Richterskala.