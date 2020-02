So könnten Alessia und Livia heute aussehen

Vor neun Jahren entführte ein Vater seine damals sechsjährigen Zwillings-Töchter aus der Schweiz. Die Mutter sucht mit neuen Bildern nach ihnen.

Das Drama um Alessia und Livia Schepp, die von ihrem Vater entführt wurden und heute 15 Jahre alt wären, ist noch ungelöst. Die Mutter der Zwillinge richtet nun einen weiteren Appell an die Öffentlichkeit.Neun Jahre sind vergangen, seitdem der 43-jährige Vater mit Alessia und Livia aus Saint-Sulpice im Kanton Waadt, fünf Kilometer von Lausanne entfernt, weggelaufen ist. Der Schweizer ist eine Woche lang durch Frankreich und Italien gereist und warf sich dann vor einen Zug in Cerignola. Von den Mädchen, die damals sechs Jahre alt waren, fehlt seither jede Spur.Wurden sie von ihrem Vater ermordet? Der Mann wollte sich an seiner Frau rächen, die sich trennen wollte. Er hatte deshalb im Winter 2011 drei Tickets für die Fähre Marseille-Propriano auf Korsika gekauft. Es wurde auch vermutet, dass er die Mädchen ins Wasser warf.Doch die Mutter (53) gibt die Hoffnung nicht auf. Mithilfe einer von ihr gegründeten Stiftung startet die italienische Juristin nun eine neue Suchaktion. Sie veröffentlicht Bilder, die zeigen, wie ihre Töchter heute aussehen könnten. Die Organisation "Missing Children Switzerland" postete ebenfalls auf ihrer Facebook-Seite die computerbearbeiteten Fotos, die eine Gesichtsalterung simulieren.Sinn der Animation sei nicht nur, Zeugen zu finden, die diese Teenager gesehen haben könnten, sondern auch Alessia und Livia direkt anzusprechen, falls sie noch leben, sagt Lucie Zimmitti, Direktorin der Stiftung, zu "20 Minuten". Alle eingehende Hinweise würden direkt an die Waadtländer Polizei weitergeleitet.