i Futuristisches Roboter-Auge mit KI-Netzwerk pixabay.com Finanzbranche im Umbruch So krempeln KI-Agenten die Bankenwelt um Banken setzen verstärkt auf spezialisierte KI-Agenten. Die Effizienzgewinne sind enorm - doch die Technologie birgt auch Risiken. Von Technik Heute 23.11.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die erste Welle des KI-Einsatzes in der Finanzbranche war von Experimentierfreude geprägt. Tools wie ChatGPT wurden breit ausgerollt, um die Produktivität zu steigern. Doch diese Phase stößt zunehmend an ihre Grenzen.

Der Unterschied zwischen horizontalen und vertikalen KI-Agenten ist dabei entscheidend. Während horizontale Anwendungen als generische Assistenten fungieren, sind vertikale Agenten tief im System verankert und übernehmen eigenständige Aufgaben in komplexen Prozessen.

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Wie es auf computerwoche.de heißt, können Banken mit spezialisierten KI-Agenten massive Einsparungen erzielen. Bei der Prüfung von Firmenkunden etwa sank die Bearbeitungszeit von neun Stunden auf zwei bis drei Stunden - das entspricht einer Ersparnis von 830 Euro pro Fall.

Millionen an Einsparungen möglich

Hochgerechnet auf 3.000 Neukunden pro Jahr ergibt das eine jährliche Ersparnis von rund 2,5 Millionen Euro. Statt KYC-Prüfungen nur in starren Jahresabständen durchzuführen, ermöglicht ein Agentennetzwerk eine kontinuierliche Echtzeitüberwachung.

Warnung vor dem Superagenten

Doch KPMG-Experte Felix Flohr warnt vor der Idee eines allmächtigen "Superagenten", der sämtliche Bankaufgaben koordiniert. Spezialisierte Agenten liefern bessere Ergebnisse, weil sie auf klar abgegrenzte Aufgaben ausgerichtet sind. Ein Superagent wäre ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko.

Die Einführung von KI-Agenten muss zudem im Einklang mit den europäischen Regelwerken erfolgen - dem AI Act, der DSGVO und DORA. Die Verantwortung bleibt dabei immer beim Menschen: Ein KI-Agent kann zwar operative Aufgaben übernehmen, doch die finale Verantwortung liegt ausnahmslos bei menschlichen Entscheidungsträgern.

Die Bilder des Tages i ?

Mit den KI-Agenten wandeln sich auch die Berufsbilder im Finanzsektor. Das klassische Profil des Sachbearbeiters, der repetitive Prüflisten manuell abarbeitet, wird weitgehend verschwinden. Der Banker der Zukunft steuert die Agenten, bewertet Grenzfälle und sichert die Kundenbeziehung.