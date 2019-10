So lässt Halloween deine Haustiere kalt

Nicht nur vielen Menschen, sondern auch einigen Vierbeinern ist Halloween nicht ganz geheuer. "Vier Pfoten" weiß, wie die tierischen Lieblinge die Grusel-Nacht problemlos überstehen.

"Halloween-Dekorationen wie Kerzen, Kürbisse und Spinnweben können für die Tiere gefährlich werden, wenn sie damit spielen", erklärt Vier Pfoten-Heimtier-Expertin Sarah Ross. Eine aufwendige Dekoration und Raumgestaltung könne zudem vor allem bei Katzen Stress verursachen, da sie Veränderungen immer argwöhnisch gegenüber stehen."Süßes oder Saures!" – Die meisten Tiere würden sich laut "Vier Pfoten" auch durch das ständige Klingeln an der Tür gestört fühlen, insbesondere Hunde wühle das auf. "Sie reagieren möglicherweise auch ängstlich auf Fremde, die in einer gruseligen Verkleidung erscheinen", heißt es in einer Aussendung.Heimtierhalter sollen ihre Tiere lieber in einem abgelegenen und ruhigen Raum unterbringen. Um möglichst wenigen verkleideten und oft lauten Halloween-Feiernden zu begegnen, sollten Spaziergänge mit dem Hund tagsüber stattfinden."Von Halloween-Accessoires und -Kostümen für Heimtiere ist dringend abzuraten. Je nach Kostüm wird die Bewegungsfreiheit der Tiere eingeschränkt. Außerdem werden die Tiere daran gehindert, artgemäß zu kommunizieren. Hunde zum Beispiel teilen ihre Gefühle über die Position der Ohren, der Rute, durch ihre Körperhaltung und über die Augen mit. Werden diese Körperteile durch Kostüme verdeckt, hat der Vierbeiner keine Möglichkeit, sich auszudrücken. Hundebekleidung kann darüber hinaus auch Hautprobleme verursachen, wenn das Material an der Haut des Tieres reibt. Die häufigste Erkrankung ist die atopische Dermatitis, eine Hautkrankheit, die durch allergische Reaktionen verursacht werden kann", so die Expertin.