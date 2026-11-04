i Film Matilda imago/United Archives 30 Jahre später Großes Wiedersehen! So sehen"Matilda"-Stars heute aus Sie war der Schrecken aller Kinder: Pam Ferris spielte im Kultfilm "Matilda" die fiese Schulleiterin. Wie sieht sie heute aus? Von Heute Entertainment 04.11.2026, 15:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in den 90er-Jahren aufgewachsen ist, erinnert sich vermutlich mit einem leichten Schaudern an sie: Fräulein Knüppelkuh aus dem Film "Matilda". Mit ihrem eisernen Blick und ihren brutalen Strafen machte die tyrannische Schulleiterin selbst Erwachsenen Angst.

Der Kultfilm basiert auf dem gleichnamigen Roman von Roald Dahl und kam 1996 in die Kinos. Gespielt wurde die unvergessliche Antagonistin von der britischen Schauspielerin Pam Ferris (76).

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie es bei gala.de heißt, beschreibt sich Ferris selbst als "großen Softie" – ganz im Gegensatz zu ihrer legendären Filmrolle. Optisch hat sich die Schauspielerin seit "Matilda" komplett verändert.

Vom Kinderschreck zur Seriendarstellerin

Nach ihrem Erfolg als Fräulein Knüppelkuh blieb Pam Ferris dem Film- und Fernsehgeschäft treu. In "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" übernahm sie 2004 die Rolle der barschen Tante Marge Dursley, die von Harry versehentlich aufgeblasen wird.

Außerdem wirkte sie in der beliebten Serie "Call the Midwife" mit. Trotz all dieser Rollen gehört ausgerechnet Fräulein Knüppelkuh zu ihren Lieblingsfiguren.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Privat ganz anders

Privat verlief ihr Leben völlig anders als das ihrer berühmtesten Filmfigur. Ferris heiratete erst mit 38 Jahren und lebt heute gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schauspieler Roger Frost, in einem Dorf in der englischen Grafschaft Kent.