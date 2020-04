So leer ist der Luftraum im Vergleich zum April 2019

Der Flugverkehr ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Corona-Epidemie eingebrochen. Das zeigt eine Animation der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt.

Der Luftraum über Europa ist während der Corona-Krise deutlich leerer als sonst. Laut Eurocontrol, der europäischen Organisation für Sicherheit in der Luftfahrt, fliegen momentan 87 Prozent weniger Flugzeuge über den Kontinenten, als dies im April 2019 der Fall war.Konkret flogen am 18. April 2019 zwischen 10 und 12 Uhr rund 3100 Flugzeuge über den Luftraum von Europa. Wie eine Animation zeigt, waren es am 16. April 2020 während derselben Zeitspanne gerade einmal rund 400 Flugzeuge. Insgesamt flogen am gemessenen Tag nur 4162 Flugzeuge über Europa."Es ist traurig, das zu sehen", schreibt Eamonn Brennan, der Direktor von Eurocontrol auf Twitter. "Aber wir werden zurück kommen." (20min)